В РПЦ разработают молитву о "вразумлении" женщин, которые идут на аборт

В РПЦ разработают специальную молитву для "вразумления" женщин, которые идут на аборт. Священный Синод дал синодальной богослужебной комиссии соответствующее поручение. На сайте РПЦ сообщается, что молиться будут о "вразумлении" женщин, намеренных "совершить убиение младенца во чреве".

С инициативой создать такую молитву выступил глава патриаршей комиссии по вопросам семьи Федор Лукьянов. Он сообщил, что в адрес Патриарха поступают соответствующие предложения прихожан.

Читать молебен будут 29 декабря – в день памяти "вифлеемских младенцев", убитых царем Иродом, передает "Коммерсант".