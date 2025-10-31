Россияне стали покупать меньше продуктов, но обороты магазинов растут

Россияне стали покупать меньше продуктов и других товаров повседневного спроса. Эксперты отмечают, что оборот у розницы растет, но только за счет увеличения цен и, соответственно, среднего чека. Фиксируется снижение потребления в базовых категориях, пишет "Коммерсант".

Есть данные, что в сентябре-октябре продажи основных продуктов питания в натуральном выражении снизились относительно прошлого года, теряют в объемах продаж молоко, гречка и рис.

Участники рынка считают, что даже грядущий период предновогодних продаж не сможет изменить тренд с просадкой спроса. Аналитики полагают, что физический оборот розничной торговли в этом году вырастет на 1,8% - это в три раза меньше, чем в прошлом году. И этот показатель продолжит снижаться.

Между тем, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о "высокой сберегательной активности" россиян, подразумевая их режим экономии. По ее словам, такая модель создает благоприятные условия для замедления инфляции.