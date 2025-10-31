Избран глава Тюменского округа

Главой Тюменского муниципального округа избрана Ольга Зимина. На заседании окружной думы депутаты единогласно проголосовали за её кандидатуру.

"Благодарю депутатов за оценку моего труда на посту главы района и за оказанное доверие. Считаю, что только сплоченной командой администрации и депутатского корпуса, представляющего жителей нашего округа, мы сможем продолжить развитие муниципалитета, справиться с вызовами времени и достичь новых высоких результатов", - сказала Зимина.

В органах муниципальной власти Ольга Зимина работает с 2007 г., из них восемь лет – в должности заместителя главы Тюменского района. С 2023 г. возглавляет муниципалитет. На заседании думы Тюменского округа 6 ноября избранный глава принесёт торжественную присягу и официально вступит в должность, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.