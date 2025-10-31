Замгубернатора: Статус миллионника у Тюмени был бы "несомненным плюсом для развития предпринимательства"

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев полагает, что появления у столицы региона статуса города-миллионника было бы "несомненным плюсом для развития предпринимательства".

"В нашем регионе идёт работа по созданию и развитию тюменской агломерации, которая объединит более 1 млн человек. Это напрямую будет влиять на деловую активность и способствовать привлечению инвестиций из других регионов", - написал Пантелеев в своём telegram-канале.

Сегодня именно большая численность населения во многом определяет пути развития бизнеса. Мало произвести продукт, нужно, чтобы кто-то его купил. И большое число жителей как нельзя лучше этому способствует, считает Пантелеев. По словам политика, есть яркий пример Красноярска, где во многом благодаря большой численности населения становятся возможны масштабные проекты, инициатором которых выступает бизнес.