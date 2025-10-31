Силовики предотвратили подготовку теракта в колонии в Ростовской области

В Ростовской области пресекли подготовку теракта в одном из учреждений пенитенциарной системы. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

Фигурант является сторонником террористической организации. По данным ведомства, находясь в одном из учреждений Ростовской области, он с апреля по июль 2025 года подготовил план захвата заложников среди сотрудников колонии.

Ранее подозреваемого уже привлекали к ответственности за совершение преступлений террористической направленности.

Напомним, в июне прошлого года террористы захватили в заложники сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Позже сообщалось, что несколько сотрудников СИЗО-1 организовали незаконный канал поставок запрещенных предметов в учреждение. Заключенные могли купить телефоны, ножи, алкоголь, часы и даже оплатить ночные киносеансы в камере.

В августе 2024 года четверо осужденных в ИК-19 в Волгоградской области захватили заложников из числа заключенных и сотрудников колонии. По официальным данным, погибли четверо сотрудников ФСИН. Все захватчики были ликвидированы во время штурма.