31 Октября 2025
Общество За рубежом
Фото: Накануне.ru

Американский актер Джесси Айзенберг пожертвует почку незнакомому человеку

Звезда фильмов "Иллюзия обмана" и "Социальная сеть" Джесси Айзенберг собирается пожертвовать почку незнакомому человеку. Операция пройдет в декабре этого года, сообщает издание Today.

42-летний Айзенберг, который является активным донором крови, объяснил, что им движет альтруизм. Он не знаком с реципиентом, известно лишь, что это будет человек с прогрессирующим и неизлечимым иным путем заболеванием почек.

Также актер надеется, что подаст пример другим.

Он рассказал, что идея о донорстве почки пришла ему в голову около десяти лет назад, тогда он связывался с благотворительной организацией, предлагал свой орган, но ему не ответили. Недавно он снова вернулся к мысли о донорстве, поговорил со знакомым врачом, та посоветовала обратиться ему в медицинский центр в Нью-Йорке, где ищут добровольцев-доноров. Айзенберг быстро прошел обследования, и врачи не нашли противопоказаний для донорства.

По данным американских властей, в 2024 году в очереди на трансплантацию почки стояло около 90 тыс. человек.

Также Айзенберг рассказал, что его родственников включили в специальный реестр: если им понадобится пересадка почки, то их поставят в начало очереди.

джесси айзенберг, донорство, пересадка органов


