День открытых дверей в Техническом университете УГМК впервые будет транслироваться в соцсети

22 ноября в Техническом университете УГМК состоится День открытых дверей для учащихся 9-11-х классов, их родителей и педагогов, а также студентов колледжей и техникумов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза, гости смогут ознакомиться с образовательными программами, направлениями подготовки, условиями целевого и бюджетного обучения. В программе встречи с преподавателями и студентами, экскурсия по лабораторным комплексам и студенческому кампусу, а также мастер-классы и интерактивные площадки, посвященные инженерным профессиям.

Впервые мероприятие будет сопровождаться прямой трансляцией в официальном сообществе университета в соцсети ВКонтакте, где можно будет задать вопросы о поступлении и студенческой жизни.

Начало очной программы в 12:00, трансляции – в 11:45 по свердловскому времени (UTC+2).

"Мы приглашаем лично познакомиться с современным оборудованием, условиями обучения и проживания студентов", - отметил директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин.

Дополнительная информация и регистрация – на официальном сайте Технического университета УГМК.

Справка

Технический университет УГМК – это первый частный инженерный вуз горно-металлургического профиля в России. Трудоустройство выпускников вуза по профилю обучения составляет 98,6%.

В 2025 году Технический университет третий год подряд занял первое место по Свердловской области в локальном рейтинге вузов агентства RAEX.