Глава думы Калуги поздравил моряков подшефного корабля "Буря" с днем ВМФ

Председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев на своей странице в социальной сети поздравил военных моряков с Днём основания ВМФ России.

"Уважаемые моряки-надводники, ветераны службы! От имени депутатов Думы городского округа города Калуги и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваша служба – это пример мужества, стойкости и беззаветной преданности Родине. Мы гордимся нашими моряками и особенно нашим подшефным кораблем – "Бурей". Желаем экипажу "Бури" спокойной службы, попутного ветра и всегда возвращаться домой с победой! Крепкого вам здоровья, благополучия и семи футов под килем!" - говорится в поздравлении Юрия Моисеева

