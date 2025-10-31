В Туле в аварии погибли четверо, ещё 20 пострадали

На одной из дорог Тулы произошла серьёзная авария. Есть погибшие и пострадавшие.

Сегодня утром на Пролетарском мосту Тулы (в районе ТЦ "Макси") столкнулись три транспортных средства, в том числе трамвай. По предварительным данным, четыре человека погибли, 20 пассажиров получили различные травмы.

"Через шесть минут на место ДТП прибыли 12 бригад "Скорой помощи". Также на месте работают оперативные службы, представители правительства Тульской области, администрации Тулы. Детей среди погибших и раненых нет", - написал в своём telegram-канале губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

По данным ГУ МЧС по Тульской области, столкнулись две маршрутки и трамвай. РИА Новости уточняет, что речь идёт о двух маршрутных такси, трамвае, и двух легковых автомобилях.