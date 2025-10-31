В России на четверть вырос ассортимент конфет со вкусом алкоголя

В России за год почти на четверть вырос ассортимент конфет со вкусом алкоголя (ликер, ром, бренди и др.). В июне 2025 года таких позиций было уже 228, пишут "Ведомости" со ссылкой на исследование компании NTech.

При этом продажи такого вида конфет выросли на 50% в рублях и на 12,8% в килограммах.

Хотя на рынке появляются новинки, потребитель настроен довольно консервативно (хоть и наращивает покупки): на три самых популярных вида конфет приходится 30% продаж.