Десяти южноуральцам Алексей Текслер вручил премию губернатора в сфере нацполитики

Алексей Текслер накануне вручил десяти южноуральцам премии губернатора Челябинской области в сфере государственной национальной политики.

Награды стали высокой оценкой их вклада в укрепление единства российской нации, сохранение и поддержку этнокультурного и языкового многообразия Челябинской области, традиционных духовно-нравственных ценностей, обеспечение межнационального мира и согласия в регионе.

По традиции торжественное награждение лауреатов было приурочено ко Дню народного единства. Такое мероприятие проводится в регионе уже седьмой год подряд.

Приветствуя участников мероприятия, Алексей Текслер особо подчеркнул значимость события для Южного Урала как исторически сложившегося многонационального региона.

"Губернаторская премия в сфере национальной политики призвана отметить и подчеркнуть роль тех людей, кто вносит свой особый вклад в многолетнюю системную работу, направленную на сохранение языка, обычаев, традиционных духовно-нравственных ценностей народов России. Благодаря премиям уже седьмой год подряд мы открываем для широкой общественности новые имена из числа номинантов", – акцентировал глава региона.

Всего в 2025 году претендентами на премию стали 68 человек из 24 муниципалитетов. Это не всегда публичные персоны, но все они – люди, которые вносят свой реальный вклад в укрепление межнациональных отношений.

Елена Большакова, награжденная губернаторской премией, трудится методистом по развитию национальных культур муниципального бюджетного учреждения культуры Верхнеуфалейского городского округа "Централизованная клубная система".

"Мы участвуем во всех областных мероприятиях, проводимых Домом дружбы народов Челябинской области. Выезжаем на семинары, на фестивали, на конкурсы, занимаем призовые места. И также у нас в муниципалитете проходит очень много наших местных мероприятий. Есть такие знаковые, брендовые мероприятия как фестиваль колокольных звонов, а также всеми известные праздники Сабантуй, Навруз", - рассказала Елена Большакова челябинским журналистам.

Отметим, что обладателей премии приветствовали на торжественной церемонии также митрополит Челябинский и Миасский Высокопреосвященнейший Алексий и муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат-хаджи-хазрат Раев, которые высоко оценили заслуги земляков в укреплении этноконфессионального мира и согласия.

Кстати, еще одним важным шагом в этой сфере станет проведение в Челябинской области "Большого этнографического диктанта" с 1 по 8 ноября, который в режиме офлайн пройдет на 160 площадках региона.

"Диктант помогает жителям Южного Урала не только проверить свои знания, но и восхититься тому, как много у нас народов, как много замечательных, уникальных традиций, и как много мы еще не знаем про нашу замечательную родину", - отметил Дмитрий Семенов, начальник управления общественных связей правительства Челябинской области.

Добавим, что в ходе торжественной церемонии Алексей Текслер также отметил пятерых южноуральцев Благодарственными письмами губернатора за личный вклад в укрепление единства российской нации, сохранение и поддержку этнокультурного и языкового многообразия Челябинской области, обеспечение межнационального мира и согласия.

"Сегодня рубежное время для нашей страны, такое в истории происходит. И каждый раз мы выходим сильнее. Мы не просто побеждаем, мы движемся вперед на пути к нашей цели, благополучию наших граждан, сохранению нашей самобытности. И в этой самобытности наша самая большая сила. Многие из вас, наверное, практически все, в первую очередь в рамках своей деятельности, несут слово, вы знаете, что сегодня слово – это настоящее оружие. И вы так же, как и наши ребята, находитесь на передовой. Поэтому желаю вам, как и всей нашей стране, одной самой важной Победы", – заключил Алексей Текслер.