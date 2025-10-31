Епископом Нижнетагильским и Невьянским избран игумен Мелитон из храма в Ганиной Яме

Новым епископом Нижнетагильским и Невьянским избран игумен Мелитон (Зыбин), служивший в монастыре святых Царственных страстотерпцев в Ганиной Яме. Об этом в своих соцсетях написал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Напомним, что раньше этот пост занимал епископ Феодосий, который летом возглавил Самарскую митрополию. Тогда митрополит Евгений временно взял на себя его обязанности, а накануне Священный Синод Русской Православной Церкви одобрил кандидатуру игумена Мелитона.

"Благодарю Святейшего Патриарха и Священный Синод за этот выбор. Уверен, что в новом качестве отец Мелитон сможет еще более усердно послужить Церкви. Будем вместе трудиться во благо Уральской земли и ее жителей!" - написал владыка.