В Новом Уренгое перед судом предстанет бывший воспитатель детского сада за избиение детей

В Новом Уренгое перед судом предстанет бывший воспитатель детского сада, обвиняемая в ненадлежащем исполнении своих обязанностей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и п.п. "а,г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание).

По данным следствия, в Новом Уренгое с марта 2023 года по январь 2024 года обвиняемая, занимая должность воспитателя в одном из детских садов города, систематически наносила побои троим малолетним воспитанникам, создавала психотравмирующие ситуации, нарушающие их душевное равновесие, применяла недопустимые методы воспитания.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.