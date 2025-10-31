Сын Медведева выступил против расстрелов коррумпированных чиновников

30-летний сын экс-президента России Дмитрия Медведева Илья высказался против расстрелов коррумпированных чиновников по примеру КНР. Илья Медведев является партийным деятелем – руководит проектами в "Единой России".

На форуме "Россия инновационная" Медведев-младший заявил: "В Китае вообще расстреливают. Мы так делать не будем. Хотя в некоторых случаях это было бы полезно". По мнению молодого человека, не стоит "бездумно" копировать китайскую модель, ведь у России и Китая сильно различаются культурные и управленческие традиции.