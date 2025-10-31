Доля российских товаров в гипермаркетах выросла почти до 60%

В российских гипермаркетах доля отечественных товаров выросла почти до 60%.

Наибольший прирост по доле представленных товаров показывают категории: "Товары для дома и интерьера", "Женское белье", "Мужская одежда", "Табак", "Детское питание", таковы результаты исследования торговой сети "О'кей".

По объемам продаж сильный прирост также произошел в категориях: "Чай, кофе и какао", "Безалкогольное вино" и "Детская одежда", передает ТАСС.

В исследовании отмечается, что российские товары покупают даже при наличии импортных аналогов.

Тем не менее, в ряде сегментов доля импортных товаров очень высока и превышает 90%: это женская одежда, электроника, косметика и офисная техника.