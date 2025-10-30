31 Октября 2025
Общество Свердловская область
Фото: Екатеринбург.рф / Алсу Султанова

"Безлимит" на проезд в общественном транспорте Екатеринбурга – самый дешевый в стране

Единый безлимитный проездной начнет действовать в Екатеринбурге с 1 ноября. Он позволит жителям без льгот пользоваться четырьмя видами общественного транспорта за 1 500 рублей в месяц. Это самый дешевый проездной такого типа в стране, в других городах-миллионниках цена на "безлимиты" начинается от 2 000 рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

К примеру, за возможность без ограничений пользоваться 4 видами общественного транспорта самарец заплатит 2 275 рублей, нижегородец – 2 300 рублей, новосибирец – 2 650 рублей, казанец – 3 100 рублей, а петербуржец – 4 489 рублей.

Выше цена и за безлимитные проездные без возможности пользоваться метрополитеном. Так, за месячный проезд в наземном транспорте житель Челябинска отдаст 1 600 рублей, а Омска – 3 192 рубля. В этих городах стоимость одной поездки также будет проиндексирована с 1 ноября.

Еще доступнее стал студенческий "безлимит" – его стоимость снизилась с 1 700 до 1 200 рублей.

Кроме безлимитного проездного, екатеринбуржцы смогут сэкономить на проезде и при оплате по QR-коду. До 31 декабря стоимость поездки составит прежние 33 рубля.

Как мы уже сообщали, с 1 сентября в Екатеринбурге школьники от 7 до 18 лет включительно пользуются наземным транспортом бесплатно, а стоимость проездного в метро для них составляет 200 рублей в месяц. Подобная льгота введена только в уральской столице. 

Стоит отметить, что гибкое тарифное меню проездных, обновление подвижного состава общественного транспорта, а также сокращение кадрового дефицита на транспортных предприятиях – результат транспортной реформы, которая была инициирована главой Екатеринбурга Алексеем Орловым.

Напомним, на днях в Екатеринбург прибыли первые из 150 новых автобусов, одобренных к приобретению по льготной госпрограмме. Из них 25 уже переданы в распоряжение перевозчиков уральской столицы по договору лизинга: 10 – транспортной компании "Авто гамма", 15 – "Союз Транс". 14 автобусов уже работают на маршрутах, остальные проходят технический осмотр и скоро также выйдут на улицы.

Всего в 2025 году благодаря транспортной реформе Екатеринбург закупил 15 трамваев, 50 троллейбусов, 15 автобусов-гармошек и 15 автобусов большого класса. Обновление общественного транспорта идет в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

