Меры защиты молодежи от деструктивного влияния стали предметом обсуждения на заседании антитеррористической комиссии Астраханской области

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провел заседание антитеррористической комиссии, участники которого обсудили вопросы, касающихся обеспечения безопасности региона на случай возможных угроз. Также внимание было уделено реализации мер в рамках комплексного плана противодействия терроризму на 2024-2028 годы, включая защиту молодежи от деструктивного влияния.

Контроль за исполнением всевозможных мероприятий для молодежи антитеррористической направленности возложен в Астраханской области на региональное министерство образования и науки.

Замминистра ведомства Ирина Мудрая сообщила, что патриотическое воспитание молодежи и создание позитивного контента в Интернете занимают ключевое направление в такой работе. В частности, особое внимание уделяется борьбе с ложной информацией и организации мероприятий с участием военнослужащих СВО. Эти действия направлены на укрепление гражданской позиции населения и повышение уровня их бдительности.

В ходе обсуждения Игорь Бабушкин подчеркнул, что важно не только количество мероприятий, но и качество их реализации. «Особое внимание также должно уделяться подготовке профильных специалистов по противодействию терроризму», — подчеркнул губернатор.

Комплексную работу по противодействию терроризму в регионе ведет центр на базе Астраханского госуниверситета. Глава региона акцентировал внимание на том, что специалисты органов власти, которые занимаются вопросами противодействия терроризму, должны иметь необходимые компетенции и постоянно повышать профессиональный уровень — для этих целей на следующий год предусмотрят средства из областного бюджета.