Губернатор Игорь Бабушкин посетил предприятие по выращиванию овощей в Астраханской области

В рамках рабочей поездки в Приволжский район губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин осмотрел производственные площадки ООО «Белая дача», а также встретился с генеральным директором предприятия Павлом Кузьминым. Стороны обсудили возможность вхождения компании в качестве резидента в состав особой экономической зоны «Лотос».

С 2022 года компания ООО «Белая Дача Волга» в Приволжском районе Астраханской области реализует инвестпроект по выращиванию салатов и овощей. Объём вложений составил свыше 1,4 млрд рублей, создано более 99 рабочих мест со средней заработной платой 86 тысяч рублей.

В 2023 году на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подписал с генеральным директором ООО «Белая Дача Волга» Павлом Кузьминым соглашение о сотрудничестве. Инвестпроект, рассчитанный на 5 лет, укрепляет продовольственную безопасность страны.

Сбор урожая салатов в Астраханской области проходит дважды в год. На полях выращивают салаты «Айсберг», «Романо», «Фриссе» и «Радиччо», а также репчатый лук и морковь. После переработки готовая продукция поставляется в крупные федеральные торговые сети и рестораны.

После выхода на проектную мощность в год здесь будут выращивать около 12 тысяч тонн продукции.

"У компании большие планы по расширению. Помимо увеличения посевных площадей, рассматривается возможность строительства комплекса по переработке. Лучшим вариантом для его размещения может стать наша особая экономическая зона «Лотос», где инвесторам предоставляется целый ряд налоговых преференций", - отметил Игорь Бабушкин.