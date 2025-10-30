27 тысяч штук молоди сазана выпустили в реки Астраханской области

27 тысяч особей рыбной молоди сегодня выпущено в естественную среду обитания - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Торжественное мероприятие, в котором принял участие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, состоялось в рамках закрытия детского оздоровительного сезона в центре имени А.С. Пушкина. В этом году здесь провели каникулы более 1,5 тысячи школьников. Осенняя смена «Зеленая планета» была посвящена эколого-патриотическому воспитанию ребят.

Губернатор отметил. что в регионе охране природы уделяется особое внимание. За неполный 2025 год неравнодушные астраханцы очистили от мусора около 360 км речных берегов. В этом году было сформировано 80 отрядов «Голубого патруля», в состав которых вошли более 600 детей. Школьники за 2025 год выпустили в естественную среду почти 20 миллионов рыбной молоди.

Одним из важных шагов к улучшению экологической ситуации стал совместный с компанией «Газпром добыча Астрахань» проект Астраханской области по воспроизводству биоресурсов, в рамках которого сегодня выпустили рыбную молодь.