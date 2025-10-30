31 Октября 2025
Политика Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

В Астраханской области актуализируют Стратегию социально-экономического развития региона

"Стратегия социально-экономического развития региона – ключевой документ, определяющий вектор нашей работы для повышения качества жизни астраханцев", - отметил губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин на заседании регионального Совета.

Предметом обсуждения на заседании Совета, который губернатор провел с правительством и главами муниципальных образований, была актуализация Стратегии социально-экономического развития Астраханской области до 2036 года.

На заседании членами профильных комиссий были представлены проекты, которые будут включены в стратегию. Они охватывают все сферы жизни области, в том числе социальную политику, решение проблем экологии, развитие опорных населенных пунктов и транспортной инфраструктуры. Особое внимание уделяется детям и старшему поколению.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

"Для решения вопроса кадрового дефицита рассмотрим на уровне регправительства варианты увеличения госзаказа на подготовку специалистов по востребованным специальностям нашим ВУЗам и средне-специальным учебным заведениям", - сообщил Игорь Бабушкин.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

Ещё один приоритет, актуальный для региона – расселение аварийного жилья. Астраханская область вошла в число всего шести субъектов страны, которым уже одобрили новые заявки на финансирование из федбюджета на реализацию программы. На эти цели будет выделено 4 млрд рублей, что позволит обеспечить комфортным жильем почти 3 тысячи человек.

Документ Стратегии уже прошёл широкое общественное обсуждение.

"Впереди еще несколько важных этапов, в том числе сбор предложений жителей нашей области. После направим проект на согласование в Минэкономразвития России", - заявил губернатор Астраханской области.

Теги: игорь бабушкин, стратегия развития астраханской области, социальные приоритеты


