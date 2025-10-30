На Крымском мосту запретят проезд для электромобилей и гибридных авто

Начиная с 3 ноября, движение по Крамскому мосту для электромобилей и гибридных авто будет запрещено. Соответствующие изменения в постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Ограничения вводятся с 00.00 3 ноября со стороны Таманского полуострова на участке федеральной трассы А-290 Новороссийск - Керчь от развязки на станицу Тамань до Крымского моста (от км 134+660 до 145+400).

Напомним, что до этого ограничения также ввели и для грузовых автомобилей. Для этих категорий авто предусмотрен альтернативный сухопутный маршрут от Таганрога (Ростовская область) до Джанкоя (Крым).