В Екатеринбурге закроют автостоянку в центре на Новый год и Рождество

В центре Екатеринбурга у главного катка закроют парковку на время празднования Нового года и Рождества. О соответствующем постановлении сообщает пресс-служба мэрии.

Согласно документу, на улицах Урицкого, Володарского и Воеводина парковка будет запрещена 31 декабря, а также 1 января, 6 и 7 января.

Помимо этого, продажа алкоголя также не будет осуществляться вблизи центральных праздничных локаций – катка на площади 1905 года и Ледового городка. Купить спиртное нельзя будет с 08.00 до 23.00 31 декабря, 1, 6 и 7 января:

в границах улиц Малышева – 8 Марта – проспекта Ленина – Пушкина;

в границах улиц Малышева – Вайнера – переулка Театрального – переулка Банковского;

по улице Попова, от Вайнера до Хохрякова.

Напомним, что работы по заливке катка на площади завершатся уже 4 декабря, а 5-го он будет готов принять первых гостей. Работать каток будет до 23 февраля 2026 года включительно.