Губернатор Югры возглавил работу делегации на XIII Межрегиональной агропромышленной выставке УрФО

Делегация Югры поучаствовала в Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа, которая проходит 29-31 октября в Екатеринбурге на полях Экспо. Возглавил югорскую группу участников губернатор автономии Руслан Кухарук. О том, как прошла работа делегации и губернатора Югры, читайте в материале Накануне.RU.

Стоит отметить, что Уральский федеральный округ в полной мере обеспечивает себя мясом, картофелем и яйцами, остаётся одним из лидеров в стране по производству муки, консервов, макаронных изделий. По предварительным данным уборочной кампании этого года, в округе зафиксирован рост урожая по всем основным культурам. На выставку зарегистрировались порядка 300 компаний и 4 тыс. посетителей из 35 регионов России и Беларуси, Казахстана и Китая. На масштабном мероприятии презентовали полный цикл решений для производителей: от сырья, оборудования и техники для сельского хозяйства до готовой пищевой продукции.

Югорскую продукцию на выставке продемонстрировали АО "Югорский рыбоводный завод", АО "Рыбокомбинат Ханты-Мансийский", ООО НРКК "Санта-Мария", ООО "СП "Белоярское", АО "Саранпаульская оленеводческая компания", ООО "Обь-регион", ООО "Югорские традиции" и другие. В деловой программе выставки – заседание Совета при полномочном представителе президента России в Уральском федеральном округе. На нём губернаторы доложили об итогах уборочной кампании 2025 г. и рассмотрели вопрос обеспечения кадрами агропромышленного комплекса.

"Наши сельхозтоваропроизводители представлены под общим знаком "Сделано в Югре". Для многих наш регион ассоциируется с добычей углеводородного сырья. Площадка выставки позволяет представить продукцию, которая является образцом высокого качества. Она сделана с душой и по традициям, давно живущим на нашей югорской земле", - отметил Руслан Кухарук.

По мнению губернатора, именно благодаря таким мероприятиям уже сегодня большинство компаний автономного округа поставляют свою продукцию не только в регионы России, но и в другие страны. Гости стенда Югры на агропромышленной выставке порпобовали необычные сочетания – шоколад с олениной и карамель с местными грибами. Отведал их и уральский полпред Артём Жога.

"Во время посещения югорского стенда Артём Владимирович высоко оценил работу предприятий автономного округа, которые сегодня поставляют продукцию нашим бойцам в зону специальной военной операции", - написал Руслан Кухарук в своём telegram-канале.

Глава региона поучаствовал в заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в УрФО.

"Особое внимание уделили кадровому обеспечению отрасли. Югра уже реализует системный подход в этом направлении: открыты агроклассы в школах, обеспечена поддержка среднего профессионального образования, регулярно проходят конкурсы профмастерства. Сегодня в агропромышленном комплексе Югры трудится более 17 тыс. человек, обеспечивая жителей автономного округа свежей продукцией и внося свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона, страны", - отметил Руслан Кухарук.

Югра относится к неблагоприятным территориям для производства сельскохозяйственной продукции. Поэтому развитие агропромышленного комплекса автономного округа невозможно без поддержки со стороны государства. Правительством региона уже принят ряд решений как в части расширения мер поддержки наших товаропроизводителей (в том числе ведущих свою деятельность в Арктической зоне РФ), так и в направлении кадрового обеспечения сферы АПК.

Межрегиональная агропромышленная выставка УрФО проводится с 2010 г. при поддержке аппарата полпреда в различных региональных центрах. Екатеринбург принимал её четыре раза, последний раз – в 2022 г. Она проходит совместно с рядом других крупных проектов, один из них – международная выставка сельхозтехники, материалов и оборудования для животноводства и растениеводства "Агропром Урал". На выставку традиционно приезжают представители агросектора из регионов Уральского федерального округа, а также Минсельхоза России, Российского экспортного центра и других ведомств. Регионы представят свою продукцию и подводят итоги сезона.

Агропромышленный комплекс Ханты-Мансийского автономного округа состоит из 1 тыс. 119 хозяйствующих субъектов, из них 576 – индивидуальные предприниматели, 543 – юридические лица. В них работают более 17 тыс. сотрудников. По итогам 2024 г. объём производства продукции АПК региона составил 12,9 млрд руб.

"Уверен, что XIII Межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа станет важной площадкой для развития партнёрских отношений, решения актуальных вопросов развития агропромышленного комплекса", – сказал Руслан Кухарук.