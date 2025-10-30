Фигуристку Валиеву обязали возместить более 2 млн рублей по итогам судебных разбирательств

Российскую фигуристку Камилу Валиеву обязали возместить судебные издержки, а также выплатить компенсации Международному союзу конькобежцев (ISU) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) на общую сумму 23 тысячи швейцарских франков (около 2,3 млн рублей).

Как сообщает ТАСС, Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда по делу Валиевой.

Судебные издержки, которые обязали выплатить фигуристку, составят 7 тысяч швейцарских франков (около 700 тысяч рублей). Сумма выплат для ISU и WADA составит по 8 тысяч франков (около 800 тысяч рублей).

CAS 29 января 2024 года дисквалифицировал выигравшую Олимпиаду в Пекине Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021 года. В итоге медали отдали другим странам: золото - сборной США, серебро - команде Японии, а россиянам - бронзу.

О положительной пробе на допинг стало известно 25 декабря 2021 года. В тот день проходила произвольная программа чемпионата России. Об этом стало известно после окончания командного турнира на Олимпиаде в Пекине: 8 февраля 2022 года. В нем победила российская сборная в составе с Валиевой.