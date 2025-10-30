Криптовалюты не могут использоваться для расчетов внутри России – ЦБ

Криптовалюты не могут использоваться для расчетов внутри России, напомнила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

"Что касается криптовалют, мы действительно сейчас с правительством, с Минфином прорабатываем изменения в закон, которые позволят для квалифицированных инвесторов сделать легальными инвестиции в криптоактивы. Мы при этом понимаем, что криптовалюта не может использоваться для расчетов внутри России. Но у нас есть экспериментальный правовой режим, который позволяет их использовать во внешнеторговых расчетах", - пояснила Набиуллина.