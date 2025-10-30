Володин – о врагах России: Пойдут с поклоном к нашему президенту, чтобы он не применил "Посейдон"

"Те, кто вредят России за границей", скоро должны будут с поклоном идти к Владимиру Путину, чтобы он не применял в отношении них аппарат "Посейдон", мощности которого нет в мире равных, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время обсуждения денежно-кредитной политики Центрального банка РФ.

Со ставок и инфляции председатель Госдумы внезапно перешел на похвалы президенту, которые, по его словам, "от начала до конца" держал на контроле работы над "Посейдоном".

"Никто не верил, президент верил, на контроле держал, создано самое современное мощное оружие. Создание "Буревестника" дало возможность провести испытания "Посейдона". Вообще нет равных этому оружию", - заявил Володин.

"Мы видим результат — повышение обороноспособности страны. И сегодня те, кто за границей нам вредят, должны с поклоном готовиться идти к нашему верховному главнокомандующему. Только чтобы не применили это оружие. Они сейчас пытаются замалчивать это", - сказал Володин.

На этой неделе президент России заявил об испытаниях подводного аппарата "Посейдон" с ядерной энергетической установкой. Никаких других подробностей об этом аппарате не известно.