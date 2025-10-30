Целевыми в медвузах будут только 70% мест - поправки Комитета ГД

Комитет Госдумы по науке и высшему образованию поддержал поправки ко второму чтению в законопроект о закреплении кадров в государственной системе здравоохранения. Одна из них смягчает требование к целевому набору на программы специалитета: 70% мест станут целевыми, а 30% — бюджетными. При этом вводится 100% целевое обучение в ординатуре. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

Ординатура — это форма обязательного послевузовского профессионального обучения для врачей по узким специальностям. Среди других поправок в вопросе наставничества были учтены предложения сократить срок работы с наставником, то есть отработки. Они могут быть дифференцированными, то есть могут быть и менее 3 лет, как планировалось изначально.

Поддержана поправка о том, чтобы ввести отдельный конкурс для целевиков, которые намерены учиться в колледже. Вне зависимости от оценок они будут зачисляться в колледж на целевое обучение в приоритетном порядке.

"100% целевого обучения в медвузах не будет (пока)! [Его] планируется ввести только в ординатуре. Создание условий при трудоустройстве целевиков отнесены к полномочиям регионов, без конкретизации на федеральном уровне. К сожалению, отвергнуты наши предложения об отмене драконовских штрафов, о введении минимального социального стандарта для целевиков при трудоустройстве, об отмене отработки для платников. Важнейших законопроект продвигается без широкого обсуждения в экстремально короткие сроки", — написал член Комитета Алексей Куринный (КПРФ).

Впрочем, эти поправки поддержаны Комитетом, но Госдума может проголосовать и иначе. Второе чтение намечено на 31 октября.

Недавно законопроект прошел первое чтение. Все эксперты признают важность проблемы насыщения государственной системы здравоохранения медицинскими кадрами, но отмечают, что без создания достойных условий работы врачей их "закрепощение" проблему не решит.