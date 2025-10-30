В Чайковском возбуждено уголовное дело после гибели человека в расселенном аварийном доме

В Чайковском следственные органы возбудили уголовное дело о халатности после гибели человека в расселенном аварийном доме. Поводом послужили материалы проверки городской прокуратуры, сообщили Накануне.RU в надзорном ведомстве.

Инцидент произошел в середине октября 2025 года в доме №8 на улице Ленина, который был расселен, но не снесен. Несмотря на требования прокуратуры, доступ в аварийное здание не был ограничен, что привело к возгоранию и гибели человека.

Как установила проверка, на территории Чайковского округа остаются не снесенными 39 расселенных многоквартирных домов. Прокуратура неоднократно вносила представления администрации округа с требованием устранить нарушения, в том числе обеспечить демонтаж аварийных конструкций и установить ограждения. Однако меры по устранению нарушений приняты не были.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность) в отношении должностных лиц администрации городского округа. Расследование находится на контроле Чайковской городской прокуратуры.