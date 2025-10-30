30 Октября 2025
Экономика В России
Фото: пресс-служба Банка России

Россия на незавидном месте в мире по уровню инфляции - Набиуллина

По уровню инфляции Россия занимает незавидное место во второй сотне государств, нашим соседям по этому "рейтингу" не в чем завидовать, сообщила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. "Страны с низкой инфляцией попадают совсем в другую лигу с совсем другими возможностями", - заявила Набиуллина.

Она считает, что сейчас Россия понемногу встает на путь возможного снижения инфляции, но ряд факторов тормозит это снижение.

"Год назад инфляция была очень высокой, потребовалась ставка в 21%. За последние 12 месяцев инфляция снизилась до 8%, но в них до сих пор "сидит" высокая инфляция прошлого года. Разница между ставкой и инфляцией значительна. Инфляция снизилась, но инфляционные ожидания остались высокими. Четыре года высокой инфляции сделали свое дело, люди не уверены, что их сбережения не обесценятся", - объяснила глава ЦБ.

Она добавила, что "разовых проинфляционных факторов много и они одновременны". "И это еще не все: ситуация на рынке труда остается сложной. Все руки у нас нарасхват, и тут уже переход в дефицит идет. И он держится уже очень долго. Ожесточенная конкуренция предприятий приводит к тому, что зарплаты растут быстрее производительности труда. Сейчас появились первые признаки смягчения ситуации на рынке труда. На предприятиях, где введены сокращения, - это 0,2% от 74 млн работающих россиян. А большинство говорят о дефиците кадров", - сообщила Набиуллина.

По ее словам, разворот экономики к внутреннему спросу будет приводить к падению спроса на импорт и укреплению рубля.

Глава Центрального банка призвала повышать производительность не только за счет покупки оборудования и расширения: "Производительность не всегда сводится к покупке станков. Ее можно повышать и за счет рачительного отношения к организации производства, контроля за эффективности".

Также Набиуллина призвала "быть готовыми к плохим сценариям", отметила, что "путь к низкой инфляции вышел долгим и непрямым", и заключила, что "в экономике России не признаков рецессии".

Теги: эльвира набиуллина, инфляция, цб


