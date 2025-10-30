В Москве презентовали "Москвич-8"

В Москве, на форуме "Российский промышленник 2025", презентовали "Москвич-8". Его начали продавать чуть ранее – в июле.

Речь идёт о семиместном кроссовере. Его сердце – турбированный двигатель мощностью 174 л. с. и семиступенчатая роботизированная коробка передач. Это уже четвертая модель в линейке "Москвича". Её цена начинается от 2,98 млн руб., пишет ТАСС.

В январе-августе текущего года новые автомобили стали на 10,3% более востребованы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В августе россияне на 6,3% чаще искали новые машины, чем в июле. Летом самыми популярными марками новых автомобилей стали SWM, "Москвич", Solaris, LADA и Jetour, а моделями – SWM G05 Pro, LADA Vesta, "Москвич-3", LADA Granta и Jetour Dashing. Больше всего в январе-августе вырос спрос на марки Chery (+47,2%) и Geely (+10,2%), а также на модели Jetour Dashing (+47%), Chery Tiggo 7 Pro Max (+46,2%), LADA Vesta (+42,1%) и OMODA C5 (+10,1%).