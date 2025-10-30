30 Октября 2025
Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Губернатор Тюменской области Александр Моор

"Опыт для построения карьеры": Моор рассказал о стажировках участников "Боевого кадрового резерва"

Участники проекта "Боевой кадровый резерв" продолжают проходить стажировки, получать необходимые управленческие навыки. О профессиональных историях участников рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

Валентин Кучеренко выбрал местом своей стажировки Департамент культуры Тюменской области. Валентин принимает активное участие в культурной жизни региона. Например, он выступил спикером на молодежном форуме УрФО "УТРО". Для участника проекта эта стажировка не только возможность познакомиться с культурной сферой, поработать над своими компетенциями, но и реализовать собственный творческий потенциал.

Даурен Елеманов проходит стажировку в Комитете по делам национальностей Тюменской области. Ветеран СВО уделяет большое внимание патриотическому воспитанию молодежи. В рамках своей стажировки Даурен побывал у ребят Казанского муниципального округа на слете местного отделения "Движения первых", пообщался с воспитанниками, поделился своим опытом.

Все участники "Боевого кадрового резерва" активно участвуют в общественной жизни области, их можно встретить на различных мероприятиях. Уверен, такой опыт будет полезен им для построения карьеры.

Теги: Александр Моор, боевой кадровый резерв, стажировка


