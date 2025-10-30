КПРФ предлагает сделать 7 ноября выходным

7 ноября предлагают сделать выходным. Такой законопроект внесли в Госдуму коммунисты.

Они считают, что "сохранение даты революции в исторической памяти будет способствовать укреплению гражданской сплоченности в условиях развязанной коллективным Западом гибридной войны против России", а сам законопроект граждане поддержат из-за особого отношения миллионов людей к этой дате.

При этом 7 ноября в России отмечается День Октябрьской революции, но он не является выходным. Кроме того, в этот день в России отмечают День проведения военного парада на Красной площади в Москве в 1941 году. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отмечает важность того парада, который стал уникальным событием в мировой истории и переломным моментом в Битве за Москву.