Рособрнадзор запустил опрос учителей по бюрократической нагрузке

Рособрнадзор запустил опрос учителей о том, как в их работе изменилась бюрократическая нагрузка за последние три года. По сообщению ведомства, анкетирование рассчитано на несколько минут. Участие в нем добровольное, но пройти его можно только на "Сферуме". Полученные данные послужат основой для дальнейшего совершенствования системы организации труда педагогов и ликвидации избыточной нагрузки, не связанной непосредственно с преподаванием.

Накануне глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что количество документов, которые должны заполнять школьные учителя, снизилось в 25 раз. Сейчас осталось только пять. Из этого следует, что ранее было 125 обязательных для заполнения документов.

В конце 2023 года советник главы Рособрнадзора Наталья Алтыникова сказала, что образовательные учреждения все так же задыхаются от бюрократии. Эксперименты по ее снижению все время идут, но никаких конкретных результатов не дали. Осенью 2024 года она сообщила, что 67% учителей жалуются на сумасшедшую бюрократию. При этом она все больше становится цифровой.