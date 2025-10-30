В пищевой промышленности дефицит кадров составляет 30% - эксперты

В пищевой промышленности дефицит кадров составляет до 2,5 млн человек, к такому выводу пришли аналитики консалтинговой компании "Старт качества". Отрасли не хватает около 30% сотрудников. Исследователи называют это кризисом системного характера.

Хотя профильные вузы ежегодно выпускают 25-35 тыс. специалистов, этого "катастрофически недостаточно", считают участники отрасли. Только 40% выпускников трудоустраиваются по специальности.

При этом нельзя выделить какое-то одно направление, которое испытывает наибольшую потребность: не хватает механиков, технологов, экспертов, менеджеров, инженеров и линейного персонала, пишут "Известия". Не хватает и сотрудников без специального образования.