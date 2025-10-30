30 Октября 2025
Общество Свердловская область
Движение транспорта по Краснофлотцев в Екатеринбурге будет закрыто до 20 ноября

С 5 по 20 ноября движение транспорта по улице Краснофлотцев в Екатеринбурге будет закрыто. На участке от дома № 27 на Краснофлотцев до Старых Большевиков специалисты АО "Екатеринбургская теплосетевая компания" будет проводить работы по модернизации магистральных тепловых сетей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Для удобства автомобилистов на месте проведения работ установят соответствующие дорожные знаки. Объехать участок можно будет по улицам Шефской, Фронтовых Бригад, Стачек и Баумана.

Общественный транспорт также изменит свой маршрут:

  • автобус № 68 в сторону остановки "Таганская" пройдет по улицам Шувакишской – Ангарской – Билимбаевской – Расточной – Технической – Бебеля – Пехотинцев – Бебеля – Донбасской – Машиностроителей – Баумана – Старых Большевиков – Фронтовых Бригад – Шефской – Краснофлотцев – Таганской – Фрезеровщиков;
  • автобус № 68 к остановке "Заречный" пустят по Промышленному проезду – улицам Шефской – Фронтовых Бригад – Старых Большевиков – Энтузиастов – Шефской – Краснофлотцев – Таганской – Фрезеровщиков – Старых Большевиков – Ильича – Победы – Бакинских Комиссаров – Донбасской – Бебеля – Таватуйской – Теплоходному проезду – Технической – Бебеля – Черепанова;
  • автобус № 41 в сторону остановки "Промышленный проезд" идет по улицам Черепанова – Бебеля – Технической – Теплоходному проезду – Таватуйской – Бебеля – Донбасской – Бакинских Комиссаров – Победы – Ильича – Фрезеровщиков – Таганской – Краснофлотцев – Шефской – Энтузиастов – Старых Большевиков – Фронтовых Бригад – Шефской – Промышленному проезду.
  • троллейбус № 33 от станции "Коммунистическая" следует по улицам Коммунистической – Ломоносова – Восстания – Фрезеровщиков – Таганской – Краснофлотцев – Шефской – Фронтовых Бригад – до станции "Педагогический университет".

Горожан просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее планироваться свой маршрут. С этим может помочь информационная карта, на которой отображены все актуальные данные о дорожных работах и перекрытиях.

Теги: Екатеринбург, Краснофлотцев, сетевики, движение, закрытие


