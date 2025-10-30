Глава екатеринбургского "Мемориала"* Мосин оштрафован на 100 тысяч рублей

Председатель екатеринбургского общества "Мемориал"* Алексей Мосин оштрафован. Такое решение сегодня вынес Верх-Исетский районный суд уральской столицы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, согласно протоколу об административном нарушении, Мосин не исполнил обязанность в установленный законом срок по предоставлению необходимой отчетности в министерство юстиции. За это главе екатеринбургского "Мемориала"* назначен штраф в 100 тысяч рублей.

А накануне постановлением все того же Верх-Исетского райсуда штраф был назначен непосредственно "Мемориалу"*. Организация признана виновной в том же нарушении, что и Мосин. Ей придется заплатить 300 тысяч рублей.

Напомним, в 2023 году Алексея Мосина и екатеринбургский "Мемориал"* штрафовали за дискредитацию ВС РФ.

*организация внесена в реестр иностранных агентов и ликвидирована Верховным судом РФ