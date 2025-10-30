Депутаты думы Югры утвердили отчёт главы Мегиона

Глава Мегиона Алексей Петриченко выступил в думе Югры. На сегодняшнем заседании окружного парламента он рассказал о развитии города.

Численность постоянного населения Мегиона по состоянию на 1 января 2025 г. составляет 59 тыс. 732 жителя. Власти оценивают её как стабильную, с незначительным ростом. Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работающего населения за январь-сентябрь, по предварительным данным, составил 133 тыс. 246 руб.

Депутат Алесей Савинцев спросил о состоянии ЖКХ в городе и возврате денег в бюджет. Алексей Петриченко ответил, что речь шла о возврате денег, которые в данное время могли бы остаться неиспользованными, и позже, если они понадобятся, их попросят вновь. Потом дискуссия депутата и мэра развилась, в результате Савинцев назвал Петриченко "неуважаемым человеком". Спикер думы Борис Хохряков попенял коллеге, что не следует оскорблять выступающего. В итоге депутаты утвердили информацию главы Мегиона.