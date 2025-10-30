Жителя Лесного отправили в колонию за хранение боеприпасов и взрывчатки

У 49-летнего жителя ЗАТО г. Лесной в доме нашли боеприпасы и взрывчатые вещества, которые он хранил незаконно. Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 222 УК РФ "Незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию" и по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ "Незаконное хранение взрывных устройств и взрывчатых веществ".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, до декабря 2024 года свердловчанин хранил у себя дома 29 спортивно-охотничьих патронов калибра 5,6 мм промышленного производства, порох марки "Сокол" массой не менее 18,66 г., порох марки "СФМК" массой не менее 63,65 г., а также незаконно хранил два самодельных взрывных устройства.

В том же месяце сотрудники регионального управления УФСБ России изъяли опасную находку во время проведения оперативно-розыскного мероприятия по месту жительства осужденного, а тот предстал перед судом.

Рассмотрев материалы дела, городской суд Лесного назначил виновному наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 40 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.