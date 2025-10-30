В Астане убит экс-советник президента Казахстана

В столице Казахстана Астане убит экс-советник президента республики Ержан Бабакумаров, информацию подтвердили в полиции. По данным следствия, Бабакумаров стал участником конфликта, который перерос в драку. "От полученных травм 56-летний мужчина скончался. Подозреваемый задержан", - цитирует представителя МВД Sputnik Казахстан.

Бабакумаров в разное время работал в администрации президента Казахстана, был заместителем канцелярии президента, а также заместителем главы Алматы.