В Риге прошла многотысячная акция протеста

30 Октября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Арест олигарха с австрийским гражданством

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Политика В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

В Риге прошла многотысячная акция протеста

У здания Сейма Латвии прошла большая акция протеста, в которой участвовали до 5 тысяч человек. Она приурочена к намеченному на сегодня голосованию о выходе республики из Стамбульской конвенции.
Читайте также:

По сообщениям местных СМИ, люди стучали в барабаны, крышки кастрюль, светили фонариками и свечами. Были лозунги на латышском, русском и английском. Акция была хорошо организована.

В конце сентября в Сейм был внесен законопроект о выходе из конвенции. Ожидается, что большинство депутатов поддержит его, так как коалиционный "Союз зеленых и крестьян" выступает за выход из конвенции, хотя годом ранее поддержал ее. Президент Эдгарс Ринкевичс пока на эту тему молчит.

Решение Сейма Латвии имеет важное значение и свидетельствует о попытках проводить более суверенную политику. Полное название документа - Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия. Однако, по оценкам многих экспертов, она является логическим продолжением Каирской программы действий по сокращению населения, принятой в 1994 году. Стамбульская конвенция продвигает ювенальные технологии, гендерную идеологию, половые извращения, трансгендерство и основанные на этом установки. В частности, в России сторонники законопроекта о "семейном насилии" ранее апеллировали именно к этому документу.

Конвенция была принята в 2011 году, ее подписали 46 стран, но ратифицировали не все, в частности Словакия, Венгрия, Чехия, Болгария, Армения и Литва. А Турция стала первой страной, вышедшей из нее. В Польше тоже заявляли, что выйдут из этой конвенции, подменившей защиту женщин иными целями. В разных странах были протесты против ее ратификации.

В Латвии многие депутаты считают, что Стамбульская конвенция подрывает основы государства и общественной морали. А сама конвенция была принята в результате политических махинаций, сказал депутат Наурис Пунтулис из "Национального объединения".

"Нельзя использовать насилие, чтобы прикрыть навязывание обществу чуждых идеологий", - заявил депутат Эдмундс Зивтиньш.

За конвенцию вступилась экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга (1999 - 2007). По ее мнению, любой голосующий против конвенции находится "под влиянием путинской пропаганды". Самой же Вике-Фрейберга припомнили, что она ездила в Москву на Парад Победы в 2005 году. Лидер партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс разместил ее фото с президентом России, подписав: "И кто агент Путина?"

Отметим, что Россия Стамбульскую конвенцию и не подписывала.

Теги: латвия, протест, стамбульская конвенция


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети