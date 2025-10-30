В Риге прошла многотысячная акция протеста

У здания Сейма Латвии прошла большая акция протеста, в которой участвовали до 5 тысяч человек. Она приурочена к намеченному на сегодня голосованию о выходе республики из Стамбульской конвенции.

По сообщениям местных СМИ, люди стучали в барабаны, крышки кастрюль, светили фонариками и свечами. Были лозунги на латышском, русском и английском. Акция была хорошо организована.

В конце сентября в Сейм был внесен законопроект о выходе из конвенции. Ожидается, что большинство депутатов поддержит его, так как коалиционный "Союз зеленых и крестьян" выступает за выход из конвенции, хотя годом ранее поддержал ее. Президент Эдгарс Ринкевичс пока на эту тему молчит.

Решение Сейма Латвии имеет важное значение и свидетельствует о попытках проводить более суверенную политику. Полное название документа - Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия. Однако, по оценкам многих экспертов, она является логическим продолжением Каирской программы действий по сокращению населения, принятой в 1994 году. Стамбульская конвенция продвигает ювенальные технологии, гендерную идеологию, половые извращения, трансгендерство и основанные на этом установки. В частности, в России сторонники законопроекта о "семейном насилии" ранее апеллировали именно к этому документу.

Конвенция была принята в 2011 году, ее подписали 46 стран, но ратифицировали не все, в частности Словакия, Венгрия, Чехия, Болгария, Армения и Литва. А Турция стала первой страной, вышедшей из нее. В Польше тоже заявляли, что выйдут из этой конвенции, подменившей защиту женщин иными целями. В разных странах были протесты против ее ратификации.

В Латвии многие депутаты считают, что Стамбульская конвенция подрывает основы государства и общественной морали. А сама конвенция была принята в результате политических махинаций, сказал депутат Наурис Пунтулис из "Национального объединения".

"Нельзя использовать насилие, чтобы прикрыть навязывание обществу чуждых идеологий", - заявил депутат Эдмундс Зивтиньш.

За конвенцию вступилась экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга (1999 - 2007). По ее мнению, любой голосующий против конвенции находится "под влиянием путинской пропаганды". Самой же Вике-Фрейберга припомнили, что она ездила в Москву на Парад Победы в 2005 году. Лидер партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс разместил ее фото с президентом России, подписав: "И кто агент Путина?"

Отметим, что Россия Стамбульскую конвенцию и не подписывала.