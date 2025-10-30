Объем автокредитования в России обвалился на 45%

Объем автокредитования в январе-сентябре 2025 года снизился на 45,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года и едва превысил триллион рублей, передает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй.

Наибольший спад фиксируется в Подмосковье, Москве, Санкт-Петербурге, Челябинской и Ростовской областях – там сумма выданных кредитов уменьшилась больше, чем на 46%.

Эксперты продолжают обвинять в обрушении рынка высокие кредитные ставки и увеличение утилизационного сбора.

Несмотря на сокращение, лидерами по кредитованию все равно остаются уже упомянутые Москва, Московская область и Санкт-Петербург, а также Татарстан и Краснодарский край.