В Сургутском районе полицейские задержали подозреваемого в вымогательстве крупной суммы

В Сургутском районе полицейские задержали подозреваемого в вымогательстве крупной суммы денежных средств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

В дежурную часть ОМВД России по Сургутскому району поступило сообщение от местного жителя, ставшего жертвой противоправных действий. Заявитель сообщил, что неизвестный, применив физическую силу, потребовал от него передачу денежных средств в размере 800 тысяч рублей.

Благодаря оперативным действиям сотрудников уголовного розыска отдела полиции №1 подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался 38-летний ранее судимый житель Лянтора. В ходе допроса задержанный дал признательные показания. По его словам, к совершению преступления его подтолкнула просьба бывшей супруги потерпевшего, которая утверждала, что последний имеет перед ней долг в размере 300 тысяч рублей. Подозреваемый, решив извлечь личную выгоду, увеличил сумму требуемых денежных средств до 800 тысяч рублей.

Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.