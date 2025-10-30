Алексей Текслер на агровыставке УрФО: Южный Урал - безусловный лидер по общему объему выпуска продукции АПК

В Екатеринбурге открылась XIII Межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа.

Обращаясь к гостям и участникам масштабной экспозиции достижений АПК полпред Президента в УрФО Артем Жога отметил, что в агропромышленном секторе регионов Урала и Западной Сибири работает свыше 110 тысяч человек.

«Их труд заслуживает уважения. Ведь несмотря на суровые климатические условия, санкционные ограничения, и другие вызовы, они с полной самоотдачей обеспечивают продовольственную безопасность страны. В Уральском федеральном округе достигнуты самообеспеченность по мясу и картофелю, мы одни из лидеров в стране по производству муки, консервов, куриных яиц и макаронных изделий. По предварительным данным уборочной кампании этого года мы фиксируем рост урожая по всем основным культурам», - заявил в приветственном слове уральский полпред.

И сообщил, что в сегодняшней выставке принимает участие 35 регионов страны: от Приморского края до Крыма.

Губернатор житницы Урала – Челябинской области Алексей Текслер уточнил, что выставка стала не только хорошей традицией, но и площадкой, позволяющей открывать новые возможности продвижения агрохолдингов и фермерских хозяйств УрФО.

«Искренне рад, что Челябинская область достойно представлена на этом форуме. Мы безусловные лидеры по общему объему выпуска продукции в Уральском федеральном округе, лидеры в агроэкспорте, и почти по всей номенклатуре выпускаемой продукции. Мы заметны и в российском АПК. Занимаем лидирующие позиции по таким направлениям, как выпуск макаронных изделий, мяса всех видов, яйца. Поставленные Президентом страны задачи по агроэкспорту и общему объему выпуска продукции мы, безусловно, выполним», - подчеркнул Алексей Текслер.

И тоже поблагодарил сельских тружеников за их вклад в продовольственную безопасность страны.

С коллективным стендом Южного Урала на окружной выставке ознакомились полпред Артем Жога, заместитель министра сельского хозяйства РФ Роман Некрасов и главы субъектов округа. Алексей Текслер в ходе осмотра представил гостям главные достижения АПК региона.

Так, компания «СИТНО» презентовала реализованные инвестпроекты по строительству племенного репродуктора по кроссу кур мясного направления продуктивности «Смена-9», роботизации складов на Магнитогорском комбинате хлебопродуктов, развитию проекта селекционно-семеноводческого центра на 10 тыс. т семян (2 этап), а также о социальном партнёрстве с сельскими округами. «Птицефабрика Челябинская» представила информацию о новой площадке из 8 птичников, модернизации инкубатория.

Напомним- Челябинская область занимает 3 место в России по выпуску яиц.

Компания «Чепфа» ознакомила с образцами новой линейки кормов для животных Zoofood, Chepfa_cat и образцами яичной продукции, получившей золотые медали российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2025».

Инвестпроект увеличения мощности выпуска свинины до 100 тыс. т в год и более за счёт реконструкции и модернизации представила Агрофирма «Ариант».

Новый бренд в связи с продвижением в сферу HoReCA экспонировала компания «Калинка (ИП Куприянова Е.В.), а компания «Вкусно Ел» – золотой медалист Всероссийской выставки в Москве в 2024 году – представила новую продуктовую линейку. ООО «ВкусноЕл» занимается производством готового питания длительного срока хранения с января 2022 года, отправляет продукцию в зону СВО.

ООО «Ресурс» представила проект поддержки фермерских хозяйств. В 2024 году компания завершила инвестпроект по увеличению в 3 раза производства гречневой крупы, и сегодня ориентирует фермеров на поставку гречихи для переработки. В ответ фермеры получают поддержку на проведение посевной и приобретение техники.

Малый сельский бизнес Южного Урала активно осваивает нишевые производства. «Еринъ сыр» и «Краснопольский сыровар» экспонируют крафтовые сыры по импортозамещающим технологиям. Фермерское хозяйство «Григорьевские сады» выращивает самые разнообразные фрукты и ягоды, в 2026-2027 годах компания планирует реализовать проект строительства плодохранилища на 5000 тонн с цехом по заморозке плодоовощной продукции и производству детского питания. На стенде области также представлены образцы продукции компаний «Макфа», «Союзпищепром» и натуральные лимонады Lapochka.

Уже в рамках состоявшегося на площадке агровыставки заседания Совета при полпреде по вопросам развития АПК Алексей Текслер в своем выступлении представил общие предварительные итоги уборочной кампании в Челябинской области.

«По данным на 27 октября в регионе полностью обмолочены зерновые и зернобобовые культуры, собрано 2 млн 269 тысяч тонн зерна в бункерном весе. В этом году урожайность зерновых культур в среднем на 23% больше прошлогодней», – сообщил Алексей Текслер.

Заместитель Министра сельского хозяйства Роман Некрасов высоко оценил работу регионов УрФО по доведению средств господдержки до сельхозтоваропроизводителей, призвал регионы активнее вовлекать в оборот неиспользуемые земли сельскохозназначения и отметил положительный опыт Челябинской области в создании минерализованных полос для предотвращения степных пожаров и лидерство Челябинской области в производстве масличных культур:.

«Челябинская область – один из двух явных лидеров (наряду с Курганской областью) по производству масличных культур в Уральском федеральном округе. В регионе хорошие показатели урожайности и экономики в этой сфере», - отметил Роман Некрасов.

На Южном Урале из 359 тысяч га обмолочено уже 268 тысяч га, собрано 333 тысяч т масличных. Также в регионе в качестве нишевых выращивают сою, горчицу и масличный рыжик.

«По сравнению с прошлым годом, когда было собрано 278 тыс. т маслосемян, мы надеемся собрать не менее 350 тыс. т масличных. В этом году хозяйства увеличили площади этих культур более чем на 100 тысяч гектаров», – отметил заместитель губернатора – министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.

Например, в фермерском хозяйстве «Берёзка» на полях Чесменского и Варненского муниципальных округов подсолнечник впервые посеяли в 2000 году. Последние 5 лет в хозяйстве по договорённости с региональным минсельхозом испытывают различные сорта подсолнечника, чтобы получить сравнительную характеристику и дать аграриям региона важную информацию: какие сорта в условиях Южного Урала дают наибольшую урожайность.

Внедрение новых сортов и технологий выращивания сельскохозяйственных культур соответствует целям и задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Глава одного из хозяйств Челябинской области Денис Шумских получил благодарность полпреда за достижения своего трудового коллектива.

«В этом сезоне несмотря на все капризы погоды условия сложились в целом благоприятные для получения хорошего урожая. Рынок нас подталкивает к тому, чтобы мы увеличивали площади масличных культур. На следующий год мы снова планируем увеличить площади подсолнечника. Ориентируемся и на наших переработчиков: сразу две компании – «Сигма» и «Союзпищепром» – начали строить маслоэкстракционные заводы уже непосредственно на территории области», - поделился планами Денис Шумских.

Добавим, что в рамках мероприятий выставки награды были вручены представителям еще 7 южноуральских компаний: «Еринъ сыр», АО «Птицефабрика Челябинская», ООО «Совхоз Брединский», крестьянское (фермерское) хозяйство «Березка», СПК «Сарафаново», ИП Чинькова Ю.В, ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс».

Алексей Текслер подчеркнул, что в Челябинской области также уделяют особое внимание будущему агропрома - подготовке кадров для села. В регионе уже работают 7 агроклассов, в следующем году появятся еще 20, а до 2030 года - 100.

«Мы комплексно подходим к решению вопросов, понимая, что без инвестиций в кадры не будет дальнейших инвестиций в объем производства и занимаемся наукой, занимаемся развитием новых направлений. Внимание в регионе к агропроизводителям большое», - резюмировал губернатор Челябинской области.