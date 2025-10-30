Собянин: Сбиты шесть БПЛА, летевших на Москву

Силы ПВО в ночь на 30 октября сбили шесть беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В связи с риском атаки БПЛА приостанавливали прием и выпуск авиарейсов аэропорты Домодедово и Внуково.

По данным в Минобороны РФ, средства ПВО за ночь уничтожили 170 украинских беспилотников над российскими регионами. Девять БПЛА были сбиты над территорией Московского региона, в том числе шесть, летевших на Москву.