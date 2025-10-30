Telegraph: За два месяца после открытия границ с Украины уехали 100 тысяч молодых людей

В течение двух месяцев после открытия границ для молодежи до 22 лет с Украины сбежали почти 100 тысяч человек. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

Границы были открыты в конце августа. В первый же день молодые украинцы заполонили пропускные пункты. Почему Зеленский пошел на открытие границ для молодежи, осталось неясным.

В Национальной ресторанной ассоциации Украины сообщили, что, по их оценкам, чаще всего бегут из Львова. А президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко заявил, что Украину не ждет ничего хорошего. Студенты массово берут академический отпуск и уезжают. Это будет иметь очень плохие последствия для рынка труда.

Местные СМИ писали, что на Украине идет волна увольнений по собственному желанию среди молодых мужчин. Только на "Новой почте" за первые 10 дней после открытия границ в возрастной категории 18-22 года уволилось 170 человек.