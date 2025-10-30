В Якутии начал распространяться гонконгский грипп

В Якутии начал распространяться гонконгский грипп.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, за последнюю неделю заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) выросла на 17,6%. Всего заболели более 8 тысяч человек. Среди заболеваний врачи обнаружили и вирус гриппа типа А (H3N2) так называемого гонконгского штамма.

Симптомы гонконгского гриппа: резкое повышение температуры тела (до 39,5 °C, иногда выше); головная боль; ломота в мышцах и суставах; покраснение белков глаз, боль при движении глазными яблоками; диарея; першение в горле, заложенность носа, сухой кашель. Болезнь развивается очень быстро - симптомы начинают проявляться уже через 1–2 дня после заражения.

Основная опасность этого штамма гриппа заключается в возможных осложнениях. В первую очередь это пневмония, воспаления придаточных пазух в виде гайморита, фронтита, отита.