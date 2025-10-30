Россия и Англия сравнялись по количеству долларовых миллиардеров

Россия и Англия сравнялись по количеству миллиардеров.

Как пишет РИА Новости, в 2024 году количество долларовых миллиардеров в России увеличилось на 8,5%, что позволило ей подняться на четвертое место, разделив его с Великобританией.

Ранее сообщалось, что в мировом рейтинге самых состоятельных людей, который составил Forbes, появилось 15 новых миллиардеров из России. Журнал пишет, что новые российские миллиардеры работают в сферах угольной промышленности, транспорта, жилищного строительства, финансов, IT, фармацевтики, торговли, потребительского сектора и энергетики.

Летом 2025 г. стало известно, что совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на $24,586 млрд. Первое место в списке сохранил один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин. Его состояние выросло на $3,83 млрд, до $31,7 млрд.