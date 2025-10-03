Трамп пригрозил ХАМАС адом

Президент США Дональд Трамп заявил, что ХАМАС должно согласиться на условия предложенной американской стороной сделки, сообщает ТАСС.

Трамп установил срок до 18.00 5 октября по североамериканскому восточному времени. В противном случае, он пригрозил ХАМАС адом.

"Все страны подписали соглашение! Если этот последний шанс не будет реализован, то на ХАМАС обрушится такой ад, какого еще никто никогда не видел", - написал он в Truth Social.

Ранее Белый дом опубликовал план урегулирования конфликта в секторе Газа. Он предусматривает полное прекращение боевых действий, а также освобождение заложников в течение 72 часов. Кроме того, в документе предлагается передать сектор под внешнее управление на переходный период. При этом находящимся в анклаве жителям будет предоставлена возможность как выехать из него, так и вернуться обратно.