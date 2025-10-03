Массовая демонстрация против поставок вооружений на Украину и в Израиль проходит в центре Берлина

Массовая демонстрация за мир, против поставок вооружений на Украину и в Израиль, а также против размещения американских ракет на территории ФРГ проходит в центре Берлина в День германского единства. Активисты собрались на площади Бебельплац в берлинском районе Митте, недалеко от берлинского кафедрального собора, сообщает ТАСС.

На демонстрацию зарегистрировались 10 тыс. участников. Полиция Берлина сообщила о 7 тыс. В руках манифестанты держат голубые флаги с голубем мира, плакаты и транспаранты с надписями за мир, дипломатию, против наращивания вооружений и поставок оружия Украине и Израилю.

На них можно прочитать надписи следующего содержания: "Нет войне, нет введению обязательного призыва в армию", "Мир сейчас путем дипломатии и разума", "Остановите поставки оружия Украине и Израилю", "Остановите войну против России и геноцид в Газе" и многие другие.

Некоторые участники пришли с флагами России и плакатами, на которых содержались призывы к миру с Россией и Китаем, а также были изображены матрешки. Один из участников манифестации надел значок с цветами российского триколора, на котором было написано: "За победу". Некоторые участники акции выступали за налаживание отношений с Россией. Среди участников люди самых разных возрастов и национальностей.