В Курской области БПЛА ВСУ атаковали торговый центр

Растет число жертв украинских преступлений, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня вражеский беспилотник атаковал торговый центр в слободе Белой Беловского района. В результате удара осколочные ранения получили мужчина и женщина. Им оказана первая помощь, госпитализация не потребовалась. Повреждения получил грузовой автомобиль.

"Уважаемые жители, пожалуйста, будьте крайне бдительны! Враг не прекращает свои подлые удары! Берегите себя!" - обратился к курянам Хинштейн.